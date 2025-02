Ba-Vi 500: 30 mil tricolores confirmam presença no clássico

- Foto: Divulgação / EC Bahia

O Bahia divulgou a nova parcial de torcedores confirmados para acompanhar o clássico Ba-Vi de número 500, marcado para o próximo sábado, 1, Na Arena Fonte Nova, às 16h, pela 7ª rodada do Baianão 2025.

A Fonte do futebol vai lotar. De acordo com comunicado do clube azul, vermelho e branco nas redes sociais, já são 30 mil tricolores que realizaram o check-in e asseguraram presença no primeiro derbi do ano.

De acordo com o Esquadrão, os check-ins e as entradas para a cadeira nortes estão esgotados. Já para o setor cadeira leste, restam ainda as últimas vagas.

⚠️ Ingressos e check-ins da CADEIRA NORTE esgotados! Últimas vagas para a CADEIRA LESTE. Já são mais de 30 mil tricolores garantidos no Ba-Vi de sábado. Ainda exclusivo para Sócio. Amanhã abre para o público geral. #BBMP https://t.co/c3SjHW0Bke — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) January 29, 2025

Vale salientar que os sócios Esquadrão Tô na Fonte podem realizar o check-in que garante presença no jogo como prioridade. As vendas foram exclusivas aos Sócios das categorias Esquadrão de Aço e Esquadrão na Fonte, que podem adquirir as entradas via internet, com desconto de 50%.

O segundo dia de comercialização será exclusivo para sócios Esquadrão da Sorte. Já na quinta-feira, 30, o público geral terá as vendas liberadas.

CONFIRA A TABELA DE PREÇOS PARA O BA-VI NA FONTE NOVA:

| Foto: Marcello Góis

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DE VENDAS:

QUARTA-FEIRA (29) – Exclusivo para sócio Esquadrão da Sorte e Esquadrão na Fonte

Internet – a partir das 10h

QUINTA-FEIRA (30) – Público geral

Internet – a partir das 10h

SEXTA-FEIRA (31) – Público geral

Internet – 24 horas

SÁBADO (1º) – Dia do jogo

Internet: até 17h

Arena Fonte Nova:

Bilheteria Sul: 10h até 17h;

Bilheteria Norte: 10h até 17h;

Bilheteria Leste: 10h até 17h;