Com multa astronômica, Ruan Pablo supera marca de Beijoca no Bahia

Ruan Pablo em campo pelo Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Ruan Pablo, atacante do Bahia, segue fazendo história no clube. Com apenas 16 anos, o jogador marcou seu primeiro gol como profissional no triunfo tricolor sobre o Jequié, por 3 a 1, nesta quarta-feira, 29, pela 5ª rodada do Baianão.

O gol marcado nos acréscimos da partida não só garantiu a vitória, mas também fez com que o jovem atleta se tornasse o segundo jogador mais jovem a balançar as redes pelo time profissional do Bahia.

De acordo com levantamento do ECBahia Números, Ruan Pablo, aos 16 anos e 190 dias, superou Beijoca, que havia marcado seu primeiro gol com 16 anos e 220 dias, em 1970, na vitória contra o Corinthians. Ruan fica atrás apenas de Jorge, que fez seu gol aos 16 anos e 109 dias, em 1933, no empate contra o São Cristóvão.

O atacante também já entrou para a história do clube em julho de 2024, quando, aos 16 anos e um dia, se tornou o jogador mais jovem a participar de uma partida com a camisa do Bahia, ao entrar em campo no jogo contra o Atlético-GO, pelo Brasileirão.

Com esses feitos impressionantes, Ruan Pablo se destaca como uma das maiores promessas da base do clube. Para proteger essa joia rara, o Bahia fixou a multa rescisória do jogador em 200 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,2 bilhão). Embora o jovem ainda esteja se adaptando ao time profissional, a expectativa é de que o técnico Rogério Ceni dê mais oportunidades ao atacante.

Agora o Bahia de Ruan Pablo e Rogério Ceni tem um clássico Ba-Vi pela frente. O Tricolor enfrenta o Vitória no próximo sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 6ª rodada do Baianão. O clássico será o de número 500 da história e contará apenas com torcedores do Esquadrão nas arquibancadas.