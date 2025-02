"Ba-Vi é outro evento", ressalta Ednaldo Rodrigues sobre clássico baiano

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O futebol baiano celebra um Ba-Vi especial neste sábado, 1º. Bahia e Vitória ficam frente a frente pela 500ª vez na história. O baiano Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e que conhece bem a rivalidade, contou como gostaria que a partida fosse.

Eu acho que Ba-Vi é um outro evento dentro de uma competição Ednaldo Rodrigues - Presidente da CBF

O confronto deste sábado, válido pela 6ª rodada do Baianão, está marcado para as 16h, na Arena Fonte Nova. Apenas torcedores do Bahia poderão marcar presença nas arquibancadas.