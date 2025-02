Ceni e Carpini projetam Ba-Vi 500 e destacam preparação dos times

Thiago Carpini e Rogério Ceni, respectivamente - Foto: Reprodução / EC Bahia / EC Vitória

Bahia e Vitória se preparam para o primeiro clássico do ano, que também será o Ba-Vi de número 500 na história da rivalidade. Às vésperas do duelo deste sábado, 1, às 16h, na Arena Fonte Nova, os treinadores Rogério Ceni e Thiago Carpini comentaram sobre suas expectativas e a preparação de seus elencos para o confronto.

No lado rubro-negro, Carpini comemorou a recuperação de jogadores importantes e destacou a relevância de Matheuzinho no elenco. "É uma notícia boa ter os atletas à disposição nesta semana tão importante. Nós vamos ter Matheuzinho, Edu também volta. A gente praticamente esvaziou o departamento médico. A disputa está aberta para escolhermos o que há de melhor para esse jogo", afirmou o treinador do Vitória.

Carpini ainda revelou que Matheuzinho antecipou seu retorno para estar disponível no clássico: "acho que hoje nós tenhamos precipitado um pouco a volta dele, mas foi um acordo. Ele fez poucos treinos, precisava de um pouco mais de tempo, mas se dispôs a entrar em campo. Eu prometi 15 minutos, mas coloquei 30. Se falasse 30, eu já botava 45", brincou.



Já pelo lado tricolor, Ceni ressaltou a necessidade de uma preparação adequada para um jogo dessa magnitude, independentemente da fase da temporada. "Para se jogar Ba-Vi, tem sempre que estar bem preparado. Pode ser início de ano, meio de ano, Brasileiro, Baiano. Acho que poderia ser mais adiante, com as equipes em melhor ritmo, mas dá para se virar", avaliou.

O técnico do Bahia também garantiu que irá utilizar o que tem de melhor para enfrentar o Vitória. "Vamos com o melhor que nós temos. É um jogo complicado, um clássico. Ano passado foram jogos apertados. Vamos encontrar uma formação para jogar da melhor maneira possível", concluiu.