Com reservas e volta de Matheuzinho, Vitória goleia o Jacobina e segue líder

Matheuzinho voltou a jogar e já marcou gol - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Em noite que marcou a inauguração da nova iluminação de led do Barradão, o Vitória dominou e venceu o Jacobina por 4 a 0, pela 5ª rodada do Baianão. Bruno Xavier, Fabri, Claudinho, e Matheuzinho marcaram os gols do Rubro-Negro nesta quarta-feira, 29.

Com o resultado, o Vitória segue na liderança do estadual, agora com 11 pontos, três a mais que o rival Bahia, próximo adversário, e Jacuipense, que tem um jogo a menos. O Jacobina, por sua vez, segue sem vencer na competição e caiu para a lanterna, com apenas dois pontos somados.

O próximo compromisso do Vitória é o clássico contra o Bahia, pela 6ª rodada do Baianão. O Ba-Vi de número 500 está marcado para as 16h de sábado, 1º, na Arena Fonte Nova.

O jogo

Com uma escalação predominantemente de jogadores reservas, o técnico Thiago Carpini promoveu a estreia de Baralhas, última contratação anunciada pelo Vitória. Nos primeiros 45 minutos apenas um gol, marcado por Bruno Xavier, após rebote do goleiro Nilton em finalização de Fabri, que puxou contra-ataque rápido.

Na etapa final, o time desencantou, mais precisamente nos últimos minutos. O meia Matheuzinho, que estava sem jogar desde o final de 2024, voltou a entrar em campo e fechou o placar com gols nos acréscimos, aproveitando assistência de Claudinho. Antes, Fabri tinha deixado sua marca, após vacilo de Nilton, e o próprio Claudinho, em uma bela jogada, também balançou a rede.