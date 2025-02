Ceni comenta interesse do Vitória em Everaldo: "Por mim, ele fica"

Rogério Ceni falou durante a coletiva - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O técnico Rogério Ceni comentou sobre o interesse do Vitória no atacante Everaldo, do Bahia, após a vitória do Esquadrão por 3 a 1 sobre o Jequié, na noite desta quarta-feira, 29, pelo Campeonato Baiano. Na coletiva pós-jogo, às vésperas do Ba-Vi de número 500, o treinador reforçou a importância do camisa 9 e garantiu sua permanência.

"Tem contrato com o clube e ajudou muito. Vai ser útil durante a temporada. O caráter dele é indiscutível. Por mim, pelo Cadu [diretor de futebol], por todos, é um jogador que está aqui e vai ficar até o final do ano", afirmou Ceni.

O Vitória consultou o Bahia para entender as condições do centroavante, e, apesar de uma sinalização positiva do Tricolor para um possível negócio, Everaldo recusou a possibilidade. Após o jogo contra o Jequié, o jogador minimizou a situação e garantiu que segue focado no Bahia.

“Fico feliz pelo interesse de outros clubes, isso mostra que o trabalho está sendo valorizado, mas meu foco é aqui. Enquanto estiver no Bahia, darei sempre o meu melhor”, declarou.

Bahia e Vitória voltam a campo neste sábado, 1, às 16h, na Arena Fonte Nova, no clássico de número 500 entre as equipes.