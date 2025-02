"Fizemos a nossa obrigação", avalia Carpini sobre vitória no Baianão

Thiago Carpini, treinador do Vitória - Foto: Victor Ferreira/ EC Vitória

O Esporte Clube Vitória entrou em campo nesta quarta-feira, 29, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano de 2025 e goleou o Jacobina pelo placar de 4x0, com gols de Bruno Xavier, Fabri, Claudinho e Matheuzinho. O resultado manteve o Leão na liderança da competição, com 11 pontos somados.

Na partida, o treinador Thiago Carpini optou por utilizar uma escalação alternativa, sem contar com todos os titulares, já visando o Clássico Ba-Vi que ocorre no sábado. Em coletiva após a partida, o comandante avaliou o desempenho da equipe e exaltou os atletas pelo bom jogo.

"Eu nem trato como equipe principal e não principal. Eu prefiro tratar como a equipe que nós temos de melhor para esse momento. Eu acho que o mérito é muito dos atletas, de conseguir assimilar muito rápido a dinâmica. Isso é um ponto sempre muito positivo da continuidade de trabalho, uma coisa que eu acredito e defendo muito", elogiou Carpini.

"Acho que o atleta não pode ter dúvida no jogo, em todos os comportamentos e na capacidade de assimilação das ideias e de execução, que é o mais importante. É mérito de cada um dos atletas e da boa vontade em performar", disse o treinador.

No entanto, apesar do resultado positivo e importante, Carpini deixou claro que o duelo desta quarta-feira não deveria ser parâmetro para a temporada, sabendo que disputa a elite do futebol brasileiro e a Copa Sul-Americana.

"Nosso parâmetro não é o jogo de hoje, com todo o respeito ao futebol baiano, ao Jacobina, mas o Vitória precisa se espelhar em árvores maiores. Respeitamos muito a competição. Não está tudo bem, tem muita coisa para evoluir, mas mostra um caminho, tem muita coisa a ser valorizada. Fizemos a nossa obrigação", avaliou Caipini.

Para o duelo, o Leão contou com atletas da base, como Kauan, Dionísio e Pablo, e a estreia de Baralhas, anunciado nesta semana: "Ressaltar não só a estreia do Baralhas, mas a participação de meninos da base. Eu acho que isso é importante. Desde que haja merecimento, eles vão ser oportunizados", garantiu o comandante do Leão.

Além deles, o remanescente Carlos Eduardo também entrou entre os titulares. Após perder um pênalti na última partida e receber vaias, o atacante colaborou com uma assistência na vitória sobre o Jacobina e foi aplaudido por torcedores. Sobre a fase do atleta, Carpini destacou a paciência.

"Tranquilidade, calma. O Carlos Eduardo é um jogador experiente. Ele já viveu outros momentos na carreira, onde nem tudo acontecia da maneira que ele imaginava, que ele queria, mas ele não deixou de trabalhar. A gente vai dar cuidado, carinho, atenção, não só para ele, mas para todos os atletas. Agradecer ao torcedor, porque é isso que nós esperamos, é isso que nós precisamos: não desistir de ninguém", disse o treinador.

Na próxima partida, o Vitória enfrentará o Bahia, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, buscando se manter no topo da tabela. O confronto será neste sábado, 1, na Arena Fonte Nova, às 16h.