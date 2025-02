Ba-Vi com torcida mista? Polícia Militar garante que pode fazer segurança

Torcidas durante clássico Ba-Vi - Foto: Adilton Venegeroles | Ag. A TARDE

Nos dias que antecedem o clássico Ba-Vi de número 500, os assuntos mais comentados são as questões do retorno da torcida mista aos estádios e a segurança em dias de jogos deste apelo no entorno das praças esportivas.

Desde 2018, por recomendações feitas pelo Ministério Público da Bahia (MP-BA), os jogos entre Bahia e Vitória são realizados somente com torcedores do time mandante nos estádios. A medida é uma resposta aos conflitos e situações de violência, que na maior parte das vezes ocorrem fora dos estádios, entre torcedores das duas equipes.

Em entrevista exclusiva ao Portal A TARDE, o Coronel Paulo Coutinho, Comandante Geral da Polícia Militar da Bahia, afirmou que a corporação garante a segurança em clássicos e em qualquer outro evento. Ele trouxe como exemplo o trabalho do órgão durante o Carnaval de Salvador, considerado um dos maiores do mundo.

"Uma instituição que cobre um carnaval com 11 milhões de pessoas nas vias e não tem um homicídio, não tem condição de tomar conta de um estádio com 30, 40 mil pessoas? Não só tomar, mas fazer a festa. Não é só a Polícia Militar, isso é envolvimento de outros órgãos, inclusive órgãos de controle que estão impedindo esse retorno”, contou o Coronel.

Se houver, por parte do Governador do Estado, a determinação, a Polícia Militar estará presente mostrando que na Bahia a gente pode fazer um espetáculo desse garantindo a segurança das duas torcidas Coronel Paulo Coutinho - Comandante Geral da Polícia Militar

"Agora existem outros interesses que nós não dominamos e que estão postergando que isso venha acontecer, principalmente as questões das cenas de violência que são descabidas e não no estádio, mas sim nos seus arredores. Essa violência, ela vai acontecer com torcidas ou não. Se elas estão acontecendo em um bairro periférico, o que nós temos é de conscientizar esses jovens que não é o caminho violentar-se em virtude de uma cor de camisa ou um gosto por outro time de futebol", complementou.

Coronel Paulo Coutinho, Comandante Geral da Polícia Militar | Foto: Divulgação / DCS

Quando ocorreu o último Ba-Vi com torcida mista?

Vale destacar que há quase sete anos ocorreu o último clássico Ba-Vi com as duas torcidas presentes no estádio. Desde a temporada 2018, Bahia e Vitória já se enfrentaram em 19 oportunidades, sendo 11 partidas com o mando de campo do Bahia, e oito do Vitória, e com apenas a torcida do time mandante autorizada a frequentar as praças esportivas.

Naquela ocasião, o Vitória recebeu o Bahia no Barradão, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. O Rubro-Negro abriu o placar aos 34 minutos, com gol marcado pelo atacante Denílson.

Cerca de 16 minutos depois, o meia Vinícius igualou o marcador para o Bahia em cobrança de pênalti. Na comemoração, ele dançou na frente da torcida do Vitória. Os jogadores rubro-negros não gostaram e foram para cima dele.

A confusão ocorreu logo atrás do gol defendido por Fernando Miguel. O zagueiro Kanu desferiu um soco em Vinícius e a briga foi generalizada. A arbitragem aplicou 17 cartões, sendo oito amarelos e nove vermelhos. Vinícius, Lucas Fonseca, Edson e Rodrigo Becão receberam cartão vermelho no lado tricolor. Pelo lado rubro-negro, Kanu, Denílson e Rhayner foram expulsos, além de Uillian Correia e Bruno Bispo, que impediu a cobrança de falta e o juiz encerrou a partida aos 34 minutos. O Bahia venceu por W.O.