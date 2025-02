Marcone e Bobô lamentam torcida única e projetam Ba-Vi "sem favorito"

Marcone, ex-Vitória, e Bobô, ex-Bahia - Foto: Lula Bonfim | Ag. A TARDE

Edição especial do confronto entre Bahia e Vitória, marcado para o próximo sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova, o Ba-Vi de número 500 será o primeiro clássico entre as equipes baianas disputado em 2025. Revelado nas categorias de base do Rubro-Negro, o ex-zagueiro Marcone, que disputou muitos jogos como esse ao longo da carreira, avaliou a partida "sem favoritismo".

"É um classico, não tem favorito, apesar do Bahia jogar em casa, na Fonte Nova. O Vitória está muito organizado táticamente, para mim, Fábio Mota está fazendo uma excelente gestão, está modificando a estrutura do Barradão para melhor e trouxe um treinador no qual conheço o trabalho. Sobre a torcida única, eu acho lamentável. Eu tive a oportunidade de jogar mais de 21 Ba-Vi's e quando você tem torcidas de Bahia e Vitória em um estádio é uma emoção totalmente diferente", comentou o ex-jogador ao Portal A TARDE.

Natural de Poções, na Bahia, Marcone deixou o Vitória para se transferir ao Venezia, da Itália, e, posteriormente, à Suiça. O ex-zagueiro passou a maior parte carreira no futebol catari e, mesmo longe de Salvador por muitos anos, manteve seu amor pelo clube.

"O Vitória está no caminho certo, fazendo um trabalho que vai se consolidar como um dos grandes clubes do Brasil e acredito que, esse ano ainda, vamos ter títulos para disputar. Tem a Sul-Americana, Copa do Nordeste, acredito no Campeonato Baiano", concluiu.

Já Raimundo Nonato Tavares, mais conhecido como Bobô, elogiou o trabalho feito pelo Bahia nesta janela de transferências, mas ressaltou que em clássico "é diferente". O ídolo tricolor ainda relembrou a queda de desempenho no segundo turno do Campeonato Brasileiro da temporada passada, projetando o ano do Esquadrão com os novos reforços.

"Eu elogio à direção do Bahia, que entendeu a importância de ter um elenco muito forte e qualificado. No ano passado pagou um preço grande por isso, fez uma temporada brilhante no primeiro turno, encantou o Brasil todo, mas no segundo caiu justamente por isso, não tinha um elenco qualificado. Ba-Vi é diferente. Acho difícil ter um prognóstico do que vai acontecer, é jogo pegado e espero que o Bahia entenda isso e vença esse jogo", disse.

"Acho lamentável. Já vinha discutindo isso com a Comissão de Desportos por causa da importância de voltar com os espaços compartilhados. É importante que a gente tenha isso como uma meta, acho que a violência não pode ser o ponto central das coisas, temos que combatê-la, dividindo os espaços de forma coletiva", concluiu sobre a torcida única.

Tanto Marcone quanto Bobô hoje são deputados estaduais, pelo PSD e pelo PCdoB, respectivamente. Ambos integram a base de apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) e estiveram no evento de entrega de 417 ônibus escolares na tarde desta quinta-feira, 30.