Em busca de 9, Vitória tem melhor ataque entre equipes da Série A

Matheuzinho comemorando gol - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Na disputa de cinco competições em 2025, o Esporte Clube Vitória iniciou a temporada com bons resultados. Em seis jogos disputados, o Leão ainda não perdeu, tendo o melhor ataque do Brasil entre equipes da Série A.

Nesta quarta-feira, 29, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, o rubro-negro venceu o Jacobina pelo placar de 4x0, alcançando a marca dos 15 gols marcados, sendo 12 no Baianão e dois na Copa do Nordeste.

Até o momento, o Leão ainda não perdeu na temporada, somando três vitórias e três empates. Com o desempenho, tem uma média de 2,5 gols marcados por jogo. Na sequência vem Mirassol, que conseguiu o acesso em 2024, com 14 gols em cinco jogos, e Fortaleza com 12 gols em três jogos, enquanto Flamengo, Bahia e Sport fecham o top-6, com 10 gols cada.

Para o bom desempenho no início da temporada, o Leão conta com a efetividade de Janderson, contratado em 2024, e Fabri, reforço para a nova temporada, com três gols marcados. Além deles, Bruno Xavier (2X), Osvaldo, Wellington Rato, Neris, Matheuzinho, Claudinho e Gustavo Mosquito também balançaram as redes.

No entanto, o Leão segue em busca de um substituto para Alerrandro, artilheiro do Brasileirão Série A de 2024, com 15 gols marcados. No mercado, a equipe já tentou Matriani, do Athletico, o chileno Eduardo Vargas e até o camisa 9 do Bahia, Everaldo.

Para suprir essa posição, o Vitória deve anunciar em breve a contratação de Carlinhos, do Flamengo, que chega por empréstimo. Em coletiva pós-jogo, o treinador Thiago Carpini avaliou o reforço positivamente, mas afirmou que o rubro-negro segue no mercado.

"A gente ainda busca algumas posições, não só o Carlinhos, um cara que vem para ajudar, agregar com características que nos agradam muito. A nossa ideia é ter dois '9', o Carlinhos e mais um. É um atleta que vem com a chancela de todo o departamento técnico, todo o staff do clube, departamento de análise. A gente sempre tenta ser criterioso, minimizando os erros para a gente poder ser efetivo", avaliou Carpini.

O próximo desafio do melhor ataque de 2025 será contra o seu principal rival. Neste sábado, 1º, o Vitória enfrenta o Bahia pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, na Arena Fonte Nova, às 16h.