Thiago Carpini revela conversa com Esteves: "Respeito pelo Vitória"

Lucas Esteves em partida pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória entrou em campo nesta quarta-feira, 29, e venceu o Jacobina pelo placar de 4x0, se mantendo na liderança do Campeonato Baiano de 2025. Na partida, o treinador Thiago Carpini optou por uma escalação alternativa, poupando alguns titulares para o duelo do sábado, 1º, contra o Bahia.

Durante a coletiva pós-jogo, além do desempenho dos atletas e o clássico, Carpini também foi questionado sobre a situação do lateral-direito Lucas Esteves, que vem sendo envolvido em uma possível transferência ao Grêmio. Em fala, o treinador relembrou a importância do atleta em 2024, opinando que ele não pode "sair pelas portas do fundo".

"O Lucas não pode sair pela porta dos fundos. Ele foi um cara muito importante na nossa caminhada. (...) O Esteves sequer jogava quando nós chegamos aqui, então a valorização é natural, isso mostra que o trabalho está no caminho, está acontecendo", disse Carpini.

Apesar de expôr o seu desejo de se juntar ao Grêmio, o lateral vem se mostrando profissional e, segundo o treinador, respeitando o Vitória, podendo ser utilizado no Ba-Vi 500.

"É bom ressaltar que o Esteves está sendo muito profissional com o Vitória. Quando começou esse embrolho, eu liguei para o Esteves, chamei ele para conversar no outro dia aqui e ele me disse: 'Professor, eu tenho muito respeito pelo Vitória, respeito pela comissão, pelas pessoas que aqui estão. Enquanto eu estiver aqui, não quero treinar separado, não quero não participar de nada e conte comigo'. Ou seja, hoje mesmo ele treinou pela manhã, vai treinar amanhã. Se ele for para o Grêmio, que seja muito feliz lá, como ele foi aqui", opinou o treinador do Vitória.

O duelo entre Vitória e Bahia ocorre neste sábado, 1º, na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, com previsão de início para às 16h.