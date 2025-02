Empresário de Esteves sobre imbróglio com Vitória: "Paciência tem limite"

Lucas Esteves se aproxima de saída do Vitória - Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

A novela entre Lucas Esteves, Grêmio e Vitória ganhou mais um capítulo na noite desta terça-feira, 28. Desta vez, o personagem que ganhou holofote foi Marcelo Robalinho, empresário do atleta, que usou seu 'X', antigo Twitter, para expor sua versão dos fatos.

O Leão havia aceitado a proposta pelo lateral-esquerdo, mas voltou atrás e devolveu o pagamento da multa rescisória ao 'Imortal'. Diante disso, o jogador acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para tentar seguir para a equipe gaúcha.

Confira a nota completa:

A) O Atleta era vinculado ao Palmeiras até 31.12.2024;

B) O Vitória não adquiriu o jogador do Palmeiras, recebeu o atleta gratuitamente partilhando direitos econômicos, porém o Palmeiras exigiu que no mínimo o vínculo fosse de 2 temporadas. O Vitória concordou, porém recusou-se a pagar luvas ao jogador pela renovação;

C) Diante disso, para o equilíbrio contratual de todos, foi negociado pela Think Ball (Agência de Esteves) uma cláusula de saída do atleta em 2 cenários, o Vitória disputando a série A ou disputando a série B;

D) Na hipótese de disputa da série B a cláusula de saída seria menor, porém foi concedido ao Vitória, novamente em prol do equilíbrio negocial, uma opção de pagar um determinado valor para manter a cláusula no patamar da série A.

E) Devido ao desempenho esportivo do atleta na série A de 2024, o Vitória buscou desde novembro ajustar uma renovação contratual, valorizando o atleta financeiramente e aumentando a multa de rescisão contratual.

F) A renovação não ocorreu, diferentemente do noticiado em diversos veículos de imprensa.

G) No mês de dezembro o Vitória recebeu uma proposta de um grande clube brasileiro (não vou citar nomes) em valor superior à cláusula de saída, porém a composição de valores envolvia cedência de jogadores, alguns com salários pagos pelo clube que gostaria de contar com o Lucas Esteves. O Vitória após iniciar as tratativas, não aceitou as propostas e voltou a buscar a renovação do contrato do atleta

H) Nessa oportunidade o atleta disse aceitar a renovação, desde que o @ECVitoria pagasse o mesmo salário do clube interessado, com o que o Vitória não concordou naquele momento.

I) No início de janeiro de 2025, o Vitória recebeu uma proposta de time europeu que disputa a Europa League (também não será citado), novamente em valor superior ao da cláusula de saída internacional caso atingido bônus, as negociações iniciaram e o Vitória demandou em contraproposta o equivalente à 4 vezes a cláusula de rescisão internacional.

J) O clube europeu preferiu não seguir na negociação. A condição de remuneração do atleta nesse clube seria maior do que a oferecida pelo Vitória nas negociações de renovação.

K) Mesmo com essas 2 negociações frustradas, o atleta seguiu trabalhando normalmente e em nenhum momento buscou o acionamento da cláusula rescisória, propiciando assim que o Vitória buscasse os melhores valores em sua negociação de transferência.

L) Como já é um fato público, o Grêmio também demonstrou interesse no atleta e passou a negociar a transferência com o Vitória, efetivando uma proposta MAIOR que a cláusula de rescisão nacional e ainda ofertando um % de futura venda;

M) Após dias de negociação sem um consenso de valor, o Vitória voltou a insistir com o atleta pela renovação, mas sem novamente igualar os valores salariais de nenhuma das 3 propostas oficiais negociadas. O atleta voltou a manifestar seu desconforto com a não valorização de ao menos igualar as ofertas dos clubes que ainda pagariam pela transferência, custo que o Vitória não teria;

N) O Grêmio em momento algum incitou o jogador a não renovar seu contrato de trabalho com o Vitória, pois como dito anteriormente a "novela" da renovação se arrastava desde novembro de 2024, única e exclusivamente pela opção do Vitória de ofertar valores inferiores ao perseguido pelo atleta. Louvável a atitude do Presidente do Vitória de não oferecer um contrato que pode não conseguir pagar. A responsabilidade financeira é fundamental para o futebol sadio;

O) Na data de ontem, o Vitória resolveu informar formalmente ao Grêmio o valor da multa de rescisão, exigiu o pagamento à vista e forneceu a conta para o pagamento. O Grêmio aceitando a proposta, adimpliu a obrigação nos termos solicitados pelo Vitória. Negócio fechado!! Jogador comunicado por ambos os clubes do depósito efetuado. Trâmites de mudança de domicílio iniciados;

P) Para surpresa de todos, o Vitória aparentemente se arrependeu, e durante a noite devolveu o pagamento e alegou como "justificativa" a cláusula que permitia evitar a multa menor em caso de série B;

Q) Paciência tem limite, jogador não é mercadoria para ser vendido e "não entregue". A Lei Pelé foi editada justamente para acabar com a escravidão no futebol. Não existe OPÇÃO para não aplicação de cláusula de rescisão, isso seria revogar a Lei e voltar à escravatura!!!

R) Não restou ao atleta outra alternativa senão acionar o Vitória na CNRD para a rescisão do contrato, sendo certo que o valor em contrato é menor que o "preço" informado ontem pelo Vitória ao Grêmio; ou seja, no final o Vitória receberá menos pela transação que já havia sido consumada e paga!!!;

S) Não era o final que o atleta desejava para sua passagem vitoriosa no clube, ainda mais pelo carinho que nutre e sempre recebeu dos torcedores do Vitória. Sabemos que a torcida é emocional e que dificilmente vai entender a posição do trabalhador, mas a atitude do Vitória de ontem de voltar atrás depois de tantas negociações, com vários clubes e ainda nesse caso do Grêmio ter inclusive recebido o pagamento, foi a gota d'água;

T) Reitero que nutrimos o mais profundo respeito e somos gratos pela oportunidade que o Vitória propiciou na carreira do Lucas;