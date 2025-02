Vitória acusa o Grêmio de irregularidade na negociação envolvendo Lucas Esteves

O lateral-esquerdo Lucas Esteves está envolvido em imbroglio entre Vitória e Grêmio - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A novela sobre a transferência do lateral-esquerdo Lucas Esteves para o Grêmio segue com novos capítulos. Após o clube gaúcho pagar a multa rescisória de R$ 5.926.600,00, conforme estipulado em contrato, e o Vitória devolver o valor pago e acionar uma cláusula contratual que obriga o jogador a permanecer no clube até o fim de seu contrato.

O rubro-negro baiano se manifestou oficialmente sobre o ocorrido, esclarecendo que, apesar do pagamento da multa pelo tricolor gaúcho, este valor não foi feito pelo atleta, mas pelo clube gaúcho.

O clube ressaltou ainda que, em diversas ocasiões, tentou renovar o contrato com Esteves, oferecendo um aumento salarial considerável, mas as propostas foram recusadas pelo jogador.

O clube afirmou que a recusa do atleta em renovar foi motivada pelo aliciamento por parte do Grêmio, que fez ofertas ao jogador sem notificar previamente o Vitória, o que configura descumprimento dos regulamentos da CBF e da FIFA.

Com isso, o Vitória exerceu seu direito de recusar a transferência, pagando ao atleta uma compensação financeira superior ao seu salário anual, garantindo sua permanência até o final de 2025.

Dessa forma, o valor transferido pelo Grêmio foi prontamente devolvido e o contrato de Lucas Esteves com o Vitória segue em vigor. O clube reafirma seu compromisso em proteger seus direitos legais e tomar as medidas necessárias em caso de disputa jurídica.

Por outro lado, o GE divulgou trecho de e-mails trocados entre Grêmio e Vitória sobre a negociação, onde existe a confirmação do responsável pelo futebol do clube, Manoel Tanajura Neto, afirmando ceder o jogador após o pagamento da multa da cláusula indenizatória no valor de 1 milhão de dólares.