Vitória negocia lateral-esquerdo para o Grêmio, diz jornalista

O lateral-esquerdo Lucas Esteves não é mais jogador do Vitória. O defensor foi comprado pelo Grêmio junto ao rubro-negro baiano, por cerca de R$ 6 milhões. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola em publicação na rede social X.

Lucas Esteves foi especulado em clubes como Internacional e São Paulo, porém as tratativas não avançaram. Das peças que renovaram contrato com o rubro-negro baiano, ele foi o que mais demorou para definir sua situação devido as propostas que recebeu.

Lucas Esteves Souza tem 24 anos e chegou ao Vitória em janeiro de 2024. Revelado pelo Palmeiras, passou por Fortaleza, Colorado Rapids (EUA) e Atlético-GO.

Pelo Leão da Barra, Esteves atuou por 54 partidas, com dois gols marcados e cinco assistências. O vínculo com o Vitória era válido até o final de 2025.

A diretoria de futebol do Vitória terá que ir ao mercado para repor a perda na lateral-esquerda. No setor, a comussão técnica tem a disposição o recém-chegado Hugo, que veio do Botafogo.