Atacante do Vitória não tem presença assegurada no clássico Ba-Vi

Janderson se destacou na goleada contra o Colo-Colo na Arena Fonte Nova - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O técnico Thiago Carpini inicia a semana do Ba-Vi com uma dor de cabeça em relação ao elenco. Um dos principais jogadores do Vitória no início da temporada, o atacante Janderson sentiu um incômodo no pé direito e está na condição de dúvida para o clássico válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

Leia mais:

>> Vitória acerta com Carlinhos e segue interessado em atacante do rival

>> Vitória conta com agenda agitada em semana de Ba-Vi; veja programação

>> Pilar danificado: retorno de Mateusinho está longe de acontecer

O centroavante rubro-negro reclamou de dores logo após a jogada que originou o terceiro gol na goleada por 4 a 1 diante do Colo-Colo, na Arena Fonte Nova. Após dar a assistência para Wellington Rato balançar as redes, Janderson caiu no gramado e imediatamente tirou a chuteira.

Assistido pelo médico Marcelo Midlej, o camisa 9 do Leão torceu no pé direito e será submetido nesta segunda-feira, 27, a um exame de imagem para avaliar a situação da lesão.

É provável que ele não atue no compromisso diante do Jacobina, marcado para esta quarta-feira, 29, no Barradão, pela 5ª rodada do Baianão.

Janderson vive bom momento individual no Leão

Janderson já marcou três gols e deu uma assistência nos cinco jogos que disputou em 2025. Com isso, igualou o seu número de gols vestindo a camisa do Vitória em 2024. Vale salientar que ele marcou um dos gols na vitória diante do Colo-Colo.