Vitória devolve dinheiro ao Grêmio e mantém Lucas Esteves no elenco

Lucas Esteves tem contrato com o Vitória até 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O lateral-esquerdo Lucas Esteves seguirá no Vitória, ao menos por enquanto. Após a confirmação do pagamento da multa rescisória por parte do Grêmio, o rubro-negro baiano devolveu o valor de R$ 5.926.600,00 e ativou uma cláusula no contrato, que obriga o jogador a cumprir o contrato com o pagamento 100 mil dólares.

De acordo com o jornalista Venê Casagrande na rede social X, a diretoria do clube baiano realizou o depósito ao defensor, na casa dos R$ 590 mil convertidos na nossa moeda. Com isso, Esteves cumprirá seu contrato com o Vitória até o final de 2025.

Tive acesso ao comprovante bancário do Vitória devolvendo o dinheiro ao Grêmio referente ao pagamento do Tricolor ao Leão pela multa rescisória de Lucas Esteves no valor de R$ 5.926.600,00.



O Vitória se baseia em uma cláusula em contrato que diz o seguinte: se algum clube… pic.twitter.com/55RGiryKsl — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 27, 2025

Leia mais:

>> Ba-Vi 500: Marcelo Ramos e Nadson lamentam torcida única no clássico

>> Atacante do Vitória não tem presença assegurada no clássico Ba-Vi

>> Vitória acerta com Carlinhos e segue interessado em atacante do rival

A tendência é que o caso termine na justiça. O departamento jurídico do Vitória vai ingressar com uma ação na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD), sob a alegação de assédio do tricolor gaúcho com Lucas Esteves, onde informou que não aceitaria negociar o jogador.

Lucas Esteves Souza tem 24 anos e chegou ao Vitória em janeiro de 2024. Revelado pelo Palmeiras, acumula passagens por Fortaleza, Colorado Rapids (EUA) e Atlético-GO.

Com a camisa rubro-negra, Esteves atuou em 54 oportunidades, com dois gols marcados e cinco assistências distrubuídas.