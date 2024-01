Vitória encaminha contratação de lateral-esquerdo | A TARDE

O Vitória está prestes a oficializar a contratação do lateral-esquerdo Lucas Esteves. O jogador pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao Atlético-GO em 2023. A informação foi inicialmente divulgada pelo Canal do Dinâmico e confirmada pela reportagem do Portal A TARDE.

O jogador de 23 anos está fora dos planos do clube Alviverde e tem negociação avançada com o Vitória, faltando apenas ajustes para o anúncio oficial por parte do rubro-negro baiano.

Em entrevista a Rádio Sociedade na última quinta-feira, 4, o presidente Fábio Mota não revelou o nome do jogador, contudo admitiu que já estava acertado com um lateral-esquerdo.

Formado no Palmeiras, Lucas Esteves foi emprestado nos últimos anos para o Fortaleza, Colorado Rapids (EUA) e Atlético-GO, seu último clube. Na campanha em que o Dragão goiano subiu para a Série A, atuou em 16 oportunidades e distribuiu duas assistências.

No Leão da Barra, Lucas Esteves disputará posição na lateral-esquerda com Patric Calmon, o PK, primeiro contratado do clube para o setor.