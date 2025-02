Matheuzinho é relacionado para o jogo contra o Jacobina no Baiano

Matheuzinho vive expectativa de ganhar alguns minutos na partida contra o Jacobina - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Esporte Clube Vitória se prepara para defender a liderança do Campeonato Baiano em duelo contra o Jacobina, nesta quarta-feira, às 21h30, no Estádio Manoel Barradas. Com oito pontos conquistados em quatro rodadas, o Leão soma a mesma pontuação do Jacuipense e busca a vitória para seguir no topo da competição.

Para a partida, o técnico do Vitória conta com duas novidades no elenco. A principal delas é o retorno do meia Matheuzinho, que foi relacionado para o confronto após se recuperar de uma lesão no tornozelo. O jogador, que se machucou no final do Brasileirão de 2024 durante o jogo contra o Fortaleza, estava em tratamento para um edema no local.

Embora a expectativa seja de que Matheuzinho comece no banco de reservas, ele pode ganhar alguns minutos de jogo, se preparando para o clássico Ba-Vi, marcado para o próximo sábado, 1.

Outra novidade no time é a presença do volante Gabriel Baralhas, que foi anunciado pelo clube no último sábado. O jogador de 26 anos, que chega ao Vitória após se destacar nas últimas temporadas pelo Atlético-GO, teve seu nome publicado no BID da CBF e já está disponível para ser utilizado pelo técnico.

Confira a lista de convocados para o jogo contra o Jacobina:

Goleiros: Alexandre Fintelman, Davi Barbosa e Lucas Arcanjo

Leterais: Claudinho, Emerson Buiu e Hugo

Zagueiros: Zé Marcos e Kauan Santos

Volantes: Dionísio, Edenilson, Gabriel Baralhas, Léo Naldi, Thiaguinho e Val Soares

Meias: Pablo e Matheuzinho

Atacantes: Bruno Xavier, Carlos Eduardo, Fabri, Luis Miguel e Osvaldo