Osvaldo pensa no Ba-Vi e avalia clássico como "jogo diferente"

Osvaldo é um dos ídolos recentes da torcida do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com autoridade vencendo os dois tempos, o Vitória goleou o Jacobina por 4 a 0, no Barradão, em confronto válido pela pela 5ª rodada do Baianão. O resultado positivo mantém o Leão na liderança do estadual, agora com 11 pontos, três a mais que o arquirival Bahia.

Após a partida, o atacante Osvaldo ressaltou a importância da primeira vitória como mandante em 2025. Pouco mais de 7.500 rubro-negros acompanharam a partida nas arquibancadas do Barradas.

"Precisávamos fazer o dever de casa. Acho que é o primeiro jogo que a gente vence dentro de casa no ano. Muito bom poder fazer uma grande vitória. Sabia que os caras iam no primeiro tempo se fechar e jogar por uma bola, mas a gente conseguiu abrir o placar e depois o jogo ficou um pouco mais fácil para o nosso lado e a gente conseguiu administrar bem o resultado e fazer uma grande vitória hoje", disse o camisa 11 em entrevista.

Agora o foco é no Ba-Vi de número 500. Motivado, Osvaldo espera que o grupo faça um bom trabalho no primeiro clássico da temporada. Fora dos gramados por conta de um tromboembolismo pulmonar, o veterano revelou que tem enfrentado dificuldades físicas pelo tempo inativo.

"Eu ganhei mais uns minutos hoje. Depois de ficar três meses parado, praticamente sem treinar com o grupo, eu estou readquirindo a forma física. Estou sofrendo um pouco nesses primeiros jogos que é normal. Agora é focar bem. A gente começa já a pensar no Ba-Vi, que é um jogo diferente. Se Deus quiser vamos estar focados para fazer um grande jogo e manter a nossa liderança que vai ser importante", finalizou.

O Ba-Vi 500 está marcado para este sábado, 1, às 16h, na Arena Fonte Nova, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Seguindo a recomendação do Ministério Público da Bahia (MP-BA), a partida contará apenas com a torcida mandante.