Ex-Vitória sai em defesa de Matheuzinho e provoca Bahia antes do Ba-Vi

Alerrandro, ex-jogador do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após se manifestar sobre os ataques de ódio contra seu filho João Pedro, o meia Matheuzinho voltou a jogar pelo Vitória depois de quase dois meses e estará à disposição do técnico Thiago Carpini para o clássico Ba-Vi, marcado para o próximo sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Já em clima de clássico, o atacante Alerrandro, que atuou no clube baiano no ano passado, aproveitou para provocar o rival nas redes sociais nesta quinta-feira, 30.

Ainda com situação indefinida após deixar o Leão ao término da temporada passada, o centroavante comentou na publicação feita por Matheuzinho no Instagram."Mexeram com ele na semana errada", disse o jogador fazendo referência ao ocorrido com o filho do meia.

Comentário realizado por Alerrandro em publicação de Matheuzinho | Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira, 29, João Pedro, filho de Matheuzinho, recebeu mensagens de ódio nas redes sociais, que associavam a criança de apenas um ano ao palhaço Pennywise, do filme "IT, a Coisa".

Após a situação, tanto o Vitória quanto o jogador se pronunciaram, repudiando o caso e revelando que "as medidas necessárias estão sendo tomadas".

Bahia e Vitória se enfrentarão pela primeira vez em 2025, em um clássico que promete ser especial, já que será a edição de número 500 do Ba-Vi.