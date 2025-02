Matheuzinho se revolta com ataques ao filho e Vitória promete medidas

Matheuzinho, meia do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Conhecido pela sua identificação com o Vitória, o filho do meio-campista Matheuzinho, João Pedro, foi alvo de mensagens de ódio e, nesta quarta-feira, 29, o Rubro-Negro e o jogador se pronunciaram sobre a situação. A criança de apenas um ano foi associada ao palhaço Pennywise, do famoso filme de terror "IT, A Coisa", além de outros comentários maldosos.

O Vitória, portanto, usou as redes sociais para se pronunciar sobre o caso, afirmando que as medidas necessárias estão sendo tomadas. Além disso, o clube prestou solidariedade aos envolvidos, acrescentando que "é fundamental que sempre mantenhamos o respeito, especialmente quando se trata de crianças".

Boa tarde, pessoal.



Gostaríamos de tranquilizar a todos: o clube e a família estão ciente das postagens e tomaremos as medidas necessárias.



O futebol e a resenha são parte da nossa cultura, mas é fundamental que sempre mantenhamos o respeito, especialmente quando se trata de… — EC Vitória (@ECVitoria) January 29, 2025

Matheuzinho também se pronunciou nas redes sociais, revelando que também está tomando providência sobre o ocorrido. De acordo com o meio-campista, a maioria dos comentários direcionados à João Pedro foram feitos por torcedores do Bahia, mas rubro-negros também participaram da situação.

| Foto: Reprodução

Quase dois meses afastado devido a uma lesão no tornozelo, o meio-campista voltou a ficar à disposição do técnico Thiago Carpini e foi relacionado para o confronto diante do Jacobina, nesta quarta-feira, às 21h30, no Barradão.

O atleta também deve ser relacionado para o clássico Ba-Vi, marcado para o próximo sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova.