Fechado! Vitória acerta a contratação do atacante Carlinhos

Carlinhos será opção para o comando de ataque do Vitória - Foto: Gilvan de Souza / CRF

O atacante Carlinhos é o mais novo reforço do Vitória para 2025. O jogador certou os últimos detalhes e foi cedido pelo Flamengo ao rubro-negro baiano.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Vene Casagrande, especializado no mercado nacional de transferências, na rede social X.

O jogador é aguardado em Salvador para iniciar os exames médicos e testes físicos. O vínculo com o Leão da Barra será válido por uma temporada.



De acordo com a postagem, o passe de Carlinhos está fixado com opção de compra no valor de R$ 5 milhões por 70% do direitos pertencentes do Flamengo. O detentor dos outros 30% é o Nova Iguaçu.

Caso o Vitória queira utilizar o jogador em um jogo contra o Flamengo, a multa de liberação estipulada é de R$ 1 milhão de reais. Outro detalhe é que o rubro-negro baiano vai custear o salário do jogador de forma integral.

Natural de Jaú-SP, Carlos Moisés de Lima tem 27 anos e foi revelado pelo Corinthians, onde foi campeão da Copa São Paulo de 2017. Passou por clubes como Novorizontino, Vila Nova, Oeste, Marcílio Dias.

Ele chamou a atenção no Nova Iguaçu, onde fez oito gols pelo Campeonato Carioca de 2024. Adquirido pelo Flamengo, ele tem vínculo com o clube carioca até o final de 2026.