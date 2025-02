Ba-Vi 500: Ações de segurança e acesso estão definidas para o clássico

Arena Fonte Nova terá segurança reforçada no clássico Ba-Vi 500 - Foto: Divulgação / Arena Fonte Nova

O clássico Ba-Vi chega a marca histórica de 500 partidas de uma das maiores rivalidades do país. A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) montou uma operação especial para garantir a segurança tanto na Arena Fonte Nova quanto na parte externa e arredores da praça esportiva.

A PM-BA vai mobilizar um efetivo de 603 policiais provenientes da 2CIPM/BTS, do Batalhão Especializado em Eventos, Polícia Montada, Esquadrão de Motociclistas Águia e da Academia de Polícia Militar.

Com efetivo reforçado, a Polícia Civil terá equipe dedicada na atuação preventiva para eventuais ocorrências. Além disso, profissionais de uma empresa de segurança privada irão intensificar as ações e terá com 441 agentes.

O confronto está marcado para às 16h, mas a organização abrirá os portões com antecedência para facilitar o acesso do público. As áreas do Esquadrão Zone, camarotes, e Lounge Premium abrirão às 12h, enquanto as arquibancadas estarão acessíveis a partir das 13h.

A organização da Arena Fonte Nova recomenda que os torcedores cheguem cedo para evitar filas e aproveitar ao máximo o clássico.

Estacionamentos

Os estacionamentos da Arena terão horários especiais de funcionamento. As áreas N e EE (Dique) estarão abertas ao meio-dia, enquanto o EDG (Ladeira Fonte das Pedras) abrirão às 13h.