Everaldo recebe proposta de clube chinês e pode deixar o Bahia

Everaldo, atacante do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Mesmo após recusar proposta do Vitória, o atacante Everaldo pode deixar o Bahia nesta janela de transferências. O centroavante recebeu uma oferta de um clube chinês ainda não revelado e avalia, junto ao Tricolor, seu retorno ao futebol asiático.

De acordo com o jornalista Pedro Santo Sé, Pietro e Matteo, filhos do centroavante, já estão em clima de despedida na escola em que estudam. O atacante, portanto, pode viver sua despedida com a camisa do Bahia no clássico Ba-Vi, marcado para o próximo sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Everaldo foi alvo do Vitória nesta janela de transferências, mas o centroavante recusou a proposta, alegando que, no momento, prioriza clubes do exterior. O Ceará, recém promovido para a Série A do Brasileirão, também demostrou interesse na contratação do atacante.

"Tem contrato com o clube e ajudou muito. Vai ser útil durante a temporada. O caráter dele é indiscutível. Por mim, pelo Cadu [diretor de futebol], por todos, é um jogador que está aqui e vai ficar até o final do ano", comentou Rogério Ceni sobre o jogador.



Contratado em 2023 pelo Tricolor, Everaldo defendeu o Kashima Antlers, do Japão, por três temporadas e teve passagem de destaque pelo futebol asiático. Além disso, o jogador também atuou na Chapecoense, Atlético-GO, Santa Cruz, Grêmio, Caxias, Figueirense e Novorizontino, além de equipes no México e Arábia Sautita.