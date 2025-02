Ba-Vi 500: Bahia e Vitória chegam com elencos renovados para o duelo

Equipes chegam ao clássico com novas peças - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Ba-Vi de número 500 será disputado neste sábado, 1, às 16h (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, e marcará o reencontro entre Bahia e Vitória desde o último duelo entre as equipes, vencido pelo Tricolor por 2 a 0, em agosto de 2024. Para o confronto pelo Campeonato Baiano, ambos os times apresentam mudanças significativas nas escalações devido a lesões e reforços contratados na última janela.

No lado do Bahia, uma das principais alterações está no gol. Marcos Felipe, que foi titular no último Ba-Vi, perdeu espaço na reta final da temporada passada para Danilo Fernandes, que se manteve na equipe principal. Na linha defensiva, as baixas por lesão de Santi Arias e Gabriel Xavier abrem espaço para as prováveis entradas de Gilberto e Ramos Mingo. No ataque, Biel e Everaldo cederam lugar a Ademir e Lucho Rodríguez.

No Vitória, a incerteza gira em torno da presença de Lucas Esteves, envolvido em negociação com o Grêmio. Caso o imbróglio se resolva a tempo, ele pode ser escalado. No entanto, Thiago Carpini tem Claudinho, recém-contratado, como alternativa na lateral-direita. Outras novidades são as presenças de Ricardo Ryller, Léo Naldi, Wellington Rato e Fabri, que assumiram protagonismo no meio-campo e ataque.

Com essas mudanças, Bahia e Vitória prometem um clássico disputado e recheado de expectativas, com os dois times buscando a liderança do Campeonato Baiano. A partida terá transmissão ao vivo da TVE (canal aberto e YouTube).

Veja as prováveis escalações:

Bahia: Danilo Fernandes; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Cauly e Everton Ribeiro; Ademir e Lucho Rodríguez.

Vitória: Lucas Arcanjo; Hugo, Wagner Leonardo, Neris e Claudinho; Ricardo Ryller, Léo Naldi, Wellington Rato e Matheuzinho; Fabri e Janderson.