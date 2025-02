Com Edu e William Oliveira, Vitória inicia preparação para o Ba-Vi

Elenco rubro-negro em atividade no CT Manoel Pontes Tanajura - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Um dia após golear o Jacobina no Barradão, o elenco rubro-negro retomou as atividades e deu início a preparação para o clássico Ba-Vi 500, marcado para este sábado, 1, às 16h, na Arena Fonte Nova, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano.

O grupo trabalhou somente no turno da tarde desta quinta-feira, 30, no CT Manoel Pontes Tanajura. Após exercícios na academia, o técnico Thiago Carpini ministrou um treinamento técnico-tático com o grupo.

Na primeira parte da atividade, o grupo realizou duelos com finalização a gol e linha de passe no campo 2 do CT. Já no campo Bebeto Gama, os atletas participaram de um trabalho tático posicional.

Sob o comando do assistente técnico Estephano Djian, os jogadores que atuaram na última partida executaram finalizações a gol a exaustão. Os zagueiros realizaram treinos específicos da posição com o assistente Marcelo Goiano.

Recuperados de lesão, o zagueiro Edu e o volante William Oliveira treinaram normalmente com o grupo e voltam a ser opção para a comissão técnica. O volante Caio Vinícius deu início a transição, enquanto o zagueiro Camutanga está na reta final de transição.

O plantel rubro-negro conclui a preparação na manhã desta sexta-feira, 31, na Toca do Leão. Após o treino final, os relacionados entrarão em regime de concentração na Chácara Vidigal Guimarães.

O Leão da Barra é o líder do Baianão, com 11 pontos pontos somados, três a mais que o rival Bahia, em cinco jogos disputados.