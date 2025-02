Vitória está próximo de emprestar volante a clube da Série B

Léo Naldi em ação com o manto rubro-negro - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O volante Léo Naldi está próximo de deixar o Vitória. O meio-campista está em fase final de negociação com o Vila Nova-GO, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. A informação foi inicialmente divulgada pelo repórter André Isac, da PUCTV Goiás, e confirmada pelo Portal A TARDE.



As partes envolvidas estão com tratativas avançadas e a tendência é que o desfecho seja positivo. Com isso, Naldi deverá ser cedido por empréstimo pelo rubro-negro baiano até o final da Série B de 2025. Será uma oportunidade do atleta ter mais minutos jogados.

Leonardo Naldi de Matos tem 23 anos e começou na base do Taubaté. No ano de 2020, foi integrado ao time Sub-20 da Ponte Preta.

Léo acumula 132 jogos no time principal da Macaca, com nove gols e oito assistências. Por lá, foi campeão da Série A2 do Campeonato Paulista no time de Campinas em 2023.

Em março de 2024, Naldi foi comprado pelo Vitória junto a Ponte Preta por R$ 3 milhões e assinou vínculo com o rubro-negro baiano válido por três temporadas.

Com o manto vermelho e preto, ele jogou em 26 oportundades, sendo 14 na condição de titular, sem gols marcados e nem assistências.