Vitória acerta a compra do volante Léo Naldi junto a Ponte Preta | A TARDE

Após fechar com o meia Jean Mota, o Vitória acertou a contratação do volante Léo Naldi, junto a Ponte Preta. O Leão da Barra adquiriu o jogador em definitivo por R$ 3 milhões. O Portal A TARDE apurou que o contrato de Naldi com o rubro-negro baiano será válido por três temporadas.

Com a situação alinhada entre os clubes, a Ponte Preta busca manter Léo Naldi para a sequência do Campeonato Paulista. A Macaca está praticamente garantida na segunda fase do estadual. A equipe encara o Santo André e precisa apenas de um empate para avançar

Leonardo Naldi de Matos tem 22 anos e começou na base do Taubaté. No ano de 2020, foi integrado ao time Sub-20 da Ponte Preta. Léo acumula 132 jogos no time principal da Macaca, com nove gols e oito assistências. Na temporada passada, ele foi campeão da Série A2 do Campeonato Paulista no time de Campinas.

Naldi terá como concorrentes de posição os volantes Caio Vinícius, Dudu, Rodrigo Andrade e Willian Oliveira.