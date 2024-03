Vitória acerta a contratação do meia Jean Mota, ex-Inter Miami | A TARDE

O Vitória segue ativo no mercado e atento as oportunidades disponíveis. O rubro-negro acertou a contratação do meia Jean Mota, ex-Santos e Fortaleza, que estava nas últimas duas temporadas no Inter Miami, dos Estados Unidos. O time vermelho preto adquiriu o jogador em definitivo junto ao clube americano.

Através das redes sociais, o clube divulgou pistas sobre a chegada do novo reforço a Toca do Leão. Segundo apuração da equipe de reportagem do Portal A TARDE, o vínculo de Mota com o rubro-negro baiano será válido por três anos.

Pelo time de Messi, Jean Mota atuou em 53 oportunidades, com três gols marcados e seis assistências distribuídas. Seu grande momento no futebol brasileiro foi vestindo a camisa do Santos.

Entre 2016 e 2021, foi vice campeão brasileiro e da Libertadores da América. Nas cinco temporadas no time da Vila Belmiro, teve boa performance técnica.

Paulistano, Jean Mota Oliveira de Sousa tem 30 anos e foi revelado pela Portuguesa. No Vitória, Jean Mota terá a concorrência de Matheusinho, Daniel Jr e Luan.