Com treino único, Bahia encerra preparação de olho no clássico Ba-Vi

O clássico Ba-Vi de número 500 será disputado neste sábado na Arena Fonte Nova - Foto: Divulgação | ECBahia

O técnico Rogério Ceni não vai contar com o zagueiro Gabriel Xavier e o latetal Santiago Arias, titulares da equipe na temporada passada, no clássico Ba-Vi, marcado para este sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Os defensores realizaram trabalhos na academia, deram continuidade ao período de transição e não treinaram com o restante do elenco na manhã desta sexta-feira, quando o Tricolor, em treino único, encerrou a preparação de olho no Rubro-Negro.

O lateral Iago Borduchi e o uruguaio Michel Araújo também ficaram de fora do treinamento e não estarão à disposição do treinador. No CT Evaristo de Macedo, uma atividade com foco em construção ofensiva foi realizada na primeira atividade com bola do dia. Alguns jogadores, por fim, aprimoraram jogadas de bola parada e treinaram finalizações.

O Bahia enfrenta o Vitória pela sexta rodada do Campeonato Baiano buscando encaminhar a classificação ao mata-mata da competição. Em terceiro lugar com oito pontos, o Tricolor recebe o líder Rubro-Negro, que soma 11 pontos em cinco jogos.