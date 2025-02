No Ba-Vi 500, Bahia e Vitória protagonizam empate sem gols

Jogadores reclamam com juiz durante a partida - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

Pela 500ª vez na história, Bahia e Vitória se encontraram e protagonizaram um verdadeiro clássico de futebol. Neste sábado, 1, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, mais de 46 mil pessoas estiveram presentes na Arena Fonte Nova. Apesar da grande expectativa, a partida terminou em 0x0.

Com o resultado, o Leão se mantém na liderança da competição, com 12 pontos somados e mantendo a invencibilidade da competição. O Esquadrão, por sua vez, está na 3ª colocação, com 9 pontos, e podendo ser ultrapassado na rodada.

Pela 7ª rodada do Baianão, o Leão recebe o Porto, no sábado, 8, no Barradão, com previsão de início para às 16h. O Bahia, por sua vez, visita o Colo-Colo no domingo, 9, às 16h. No entanto, antes as equipes entram em campo pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O Vitória recebe o Souza, na terça-feira, 4, às 21h30, enquanto o Bahia visita o Juazeirense na quarta-feira, 5, às 19h.

O jogo

A partida começou favorável para a equipe tricolor, que se manteve com a bola no pé, criando jogadas e entrando na área, exigindo defesas do goleiro Lucas Arcanjo. Em clima de clássico, os minutos iniciais do duelos também foram marcados por desentendimento entre os rivais, exigindo intervenção da arbitragem.

A primeira chance do Vitória surgiu aos pés de Fabi, artilheiro do rubro-negro na temporada, que levou a melhor diante do zagueiro Kanu e finalizou no lado direito do gol, tirando suspiros da torcida presente na Arena Fonte Nova.

Protagonista do clássico, Lucas Arcanjo voltou a brilhar na segunda metade do primeiro tempo. Após arrancada de Ademir, o goleiro foi obrigado a realizar grande defesa contra o atacante. Não parou por aí. Após jogada de escanteio, Lucho Rodriguez recebeu o rebote e finalizou, sendo parado pelo Paredão rubro-negro.

No retorno para o segundo tempo, o Leão conseguiu equilibrar o duelo, conseguindo manter a bola no pé e contando com a qualidade do meia Matheuzinho. No entanto, não conseguiu ser efetivo nas finalizações, parando no goleiro Danilo Fernandes.

No ataque do Bahia, a grande oportunidade do segundo tempo veio de Pulga, que entrou nos minutos finais. Após receber ótimo passe de Lucho, o atacante saiu de cara com Arcanjo, vendo, novamente, o goleiro levar a melhor. Desta maneira, o Ba-Vi 500 encerrou em 0x0.