Capitão América do Bahia critica organizadas: "Eles vêm para manchar"

Capitão América tricolor chegou cedo para acompanhar o Ba-Vi - Foto: Bruno Dias | Ag. A TARDE

O clássico Ba-Vi chegou a sua 500ª edição e a animação dos torcedores está mais viva do que nunca. Neste sábado, 1º, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, Bahia e Vitória se enfrentam na Arena Fonte Nova, reunindo inúmeros torcedores.

Antes do apito inicial, que ocorreu por volta das 16h, o Portal A TARDE conversou com alguns ícones da torcida tricolor. Entre eles, o Capitão América do Bahia, que destacou a importância do clássico.

"O Ba-vi é um clássico importante, é alegria. Movimenta muito a cidade, a economia, principalmente as pessoas que vendem, os ambulantes ganham muito dinheiro. Então, acho que é importante. Que pena que não está tendo torcida por causa da rivalidade dessas torcidas", disse o torcedor.

O Capitão do Esquadrão também comentou sobre a ausência de torcida mista, repudiando os atos de violência que aconteceram nos últimos clássicos.

"Eu não vou dizer torcida organizada. Eu vou dizer torcida desorganizada. Eles vêm para manchar o clube, manchar a torcida. Então acho que tem que parar com isso. Torcida é paz, alegria, amizade. Violência, zero. Não existe", opinou o tricolor.