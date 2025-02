Nordestão sub-20 e mais; CBF anuncia novidades no futebol de base

Diretora de competições da Federação Bahiana de Futebol, Taíse Galvão - Foto: Divulgação/ CBF

A Confederação Brasileira de Futebol anunciou, nesta sexta-feira, 31, novidades para o futebol brasileiro de base. Através de um encontro virtual, a CBF reuniu dirigentes e representantes de federações e clubes do Brasil.

Entre os assuntos tratados, foi revelado o retorno da Copa do Nordeste sub-20 e a criação do Campeonato Brasileiro Masculino Sub-20 Série B em 2025. Já em 2026 será criado o Campeonato Brasileiro Sub-15.

"O objetivo principal deste encontro foi garantir um calendário bem estruturado, que respeite o desenvolvimento dos atletas, esteja alinhado ao calendário internacional e siga as diretrizes da CBF e das federações estaduais. Nossa prioridade é sempre fortalecer a base, incentivar a formação de talentos e garantir uma organização que beneficie clubes, atletas e a evolução do futebol nacional", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

A reunião contou com a presença da diretora de competições da Federação Bahiana de Futebol, Taíse Galvão. Em fala, a profissional destacou a importância da valorização no futebol brasileiro de base.

"As atualizações no calendário do futebol de base representam um avanço essencial para o desenvolvimento do nosso esporte. A criação do Brasileiro Sub-15 e da Série B do Sub-20 amplia o ciclo de formação e cria novas oportunidades para clubes e atletas. O retorno da Copa do Nordeste e a expansão da Copa do Brasil Sub-20 fortalecem ainda mais a competitividade e a visibilidade dos jovens talentos. Essas mudanças estruturam melhor a transição para o profissional, garantindo um futebol de base mais forte e sustentável em todo o país", parabenizou a diretora.