Recuperado, Janderson deve reaparecer no clássico Ba-Vi

Janderson estará a disposição no Ba-Vi 500 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Janderson será opção para o técnico Thiago Carpini no Ba-Vi 500, marcado para este sábado, 1, às 16h, na Arena Fonte Nova, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. O Portal A TARDE apurou que o atacante respondeu bem ao tratamento e estará disponível para o clássico.



O centroavante rubro-negro reclamou de dores logo após a jogada que originou o terceiro gol na goleada por 4 a 1 diante do Colo-Colo, na Arena Fonte Nova. Após dar a assistência para Wellington Rato balançar as redes, Janderson caiu no gramado e imediatamente tirou a chuteira.

Janderson vive melhor momento desde sua chegada ao Vitória. Ele já balançou as redes três vezes e deu uma assistência nos cinco jogos que disputou em 2025. Com isso, ele igualou o número de gols vestindo a camisa do Vitória na temporada passada.

Líder do Campeonato Baiano com 11 pontos em cinco partidas, o Rubro-Negro tem o clássico Ba-Vi de número 500 pela frente visando encaminhar a vaga na próxima fase da competição.

O Leão da Barra possui o melhor ataque da competição com 13 gols marcados e apenas três sofridos.