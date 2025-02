Vitória chega ao Ba-Vi com sequência de 11 jogos sem perder

Jogadores do Vitória comemorando gol pelo Campeonato Baiano - Foto: (Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Líder isolado e detentor do melhor ataque do Campeonato Baiano, o Vitória enfrenta o Bahia, neste sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova. A boa fase do Rubro-Negro, entretanto, se estende aos jogos dos realizados na temporada passada, que foi marcada por uma sequência positiva do Leão no Campeonato Brasileiro de 2024.

Comandado pelo técnico Thiago Carpini, o clube baiano atravessa uma invencibilidade de 11 partidas sem perder. Ao todo, são cinco vitórias e seis empates nesse restrospecto. Se contabilizar confrontos válidos apenas por Baianão, a sequência positiva do Vitória é de 14 jogos sem perder, sendo nove triunfos e quatro empates, contando com a edição do ano passado.

Confira os 11 jogos de invencibildiade do Leão da Barra:

Criciúma 0 x 1 Vitória (20/11/24)

Botafogo 1 x 1 Vitória (23/11/24)

Vitória 2 x 0 Fortaleza (01/12/24)

Vitória 1 x 1 Grêmio (04/12/24)

Flamengo 2 x 2 Vitória (08/12/24)

Vitória 0 x 0 Barcelona de Ilhéus (11/01)

Juazeirense 1 x 4 Vitória (15/01)

Vitória 1 x 1 Jacuipense (19/01)

CRB 2 x 2 Vitória (22/01)

Colo-Colo 1 x 4 Vitória (25/01)

Vitória 4 x 0 Jacobina (29/01)

Primeiro colocado da primeira fase do Campeonato Baiano com 11 pontos em cinco partidas, o Rubro-Negro tem o clássico Ba-Vi de número 500 pela frente visando encaminhar a vaga na próxima fase da competição. O Leão da Barra possui o melhor ataque da competição com 13 gols marcados e apenas três sofridos.