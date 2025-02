Vitória faz treino tático e finaliza trabalhos para o Ba-Vi 500

Wagner Leonardo, zagueiro do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

O Vitória finalizou sua preparação para o aguardado clássico Ba-Vi 500, que acontece neste sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova. No CT Manoel Pontes Tanajura, o elenco realizou, nesta sexta-feira, 31, um treino tático intenso comandado pelo técnico Thiago Carpini.

O foco do treino foi em movimentações táticas e jogadas de bola parada, tanto ofensivas quanto defensivas. Para os jogadores que não participaram da parte tática, o assistente técnico Marcio Goiano preparou uma atividade de joguinhos em espaço reduzido.

O Vitória conta com algumas baixas no elenco. O volante Caio Vinícius e o zagueiro Camutanga ainda realizam transição física e ainda não devem estar à disposição de Carpini para o clássico. O lateral-esquerdo Lucas Esteves, que está sendo negociado ao Grêmio, também foi descartado para o duelo contra o Bahia.

Apesar disso, o Rubro-Negro conta com o retorno de Matheuzinho, que entrou no segundo tempo da partida diante do Jacobina e foi relacionado para o clássico. O atacante Janderson, que torceu o tornozelo na goleada diante do Colo-Colo, treinou normalmente com o grupo e também deve ficar à disposição.