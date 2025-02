Lucas Esteves fica de fora do Ba-Vi e deve ser negociado pelo Vitória

Lucas Esteves, lateral-esquerdo do Vitória - Foto: Victor Ferreira | ECVitória

Depois de acionar a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) para conseguir a liberação do Vitória, o lateral-esquerdo Lucas Esteves não foi relacionado pelo técnico Thiago Carpini para o clássico Ba-Vi deste sábado, 1º, às 16h, na Arena Fonte Nova. A informação foi divulgada anteriormente pelo portal Bnews.

O jogador, em meio às polêmicas envolvendo a sua ída ao Grêmio, será negociado pelo nesta janela de transferências ao Rubro-Negro. O Portal A TARDE apurou que o clube realiza ajustes burocráticos sobre o valor a ser recebido da multa rescisória do jogador, no valor de 1 milhão de dólares (cerca de R$ 5,9 milhões).

O atleta, inclusive, já se despediu de alguns companheiros no CT Manoel Pontes Tanajura e realmente deve ter o Grêmio como próximo destino.

Entenda o caso:

O jogador viu sua multa ser paga pelo clube gaúcho. O Leão, entretanto, devolveu o valor ao Tricolor, alegando a existência de uma clásula no contrato que permitia a permanência do atleta mediante ao pagamento de 100 mil dólares (cerca de R$ 600 mil) ao próprio defensor.

Lucas Esteves, portanto, acionou a CNRD para pedir a liberação do Vitória e oficializar sua transferência ao Grêmio. O Rubro-Negro, durante a semana, comunicou sua insatisfação em relação à postura do clube gaúcho, que procurou primeiro o staff do jogador ao invés do clube.