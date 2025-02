Claudinho celebra primeiro gol com a camisa do Vitória

Claudinho marcou um dos gols na goleada contra Jacobina - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Um dos destaques da goleada do Vitória por 4 a 0 diante do Jacobina foi o lateral-direito Claudinho. O defensor rubro-negro foi autor do terceiro gol leonino e da assistência que fechou o placar no Barradão.

Claudinho tem se mostrado uma peça importante no elenco de Thiago Carpini. Em quatro partidas pelo Leão da Barra, chegou a quarta participação em gols da equipe no ano, com duas assistências.



Ele se mostra feliz com o primeiro gol marcado com a camisa rubro-negra e com a liderança no estadual. O lateral já projeta o clássico Ba-Vi 500.

“Importante pra mim marcar esse primeiro gol e por ter ajudado a equipe. Essa vitória e a liderança nos dão confiança, mas sabemos que ajustes ainda serão feitos. Vamos continuar trabalhando e evoluindo porque temos um clássico em breve,” declarou Claudinho.

Claudinho será opção para o clássico Ba-Vi 500, que será disputado neste sábado, 1, às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 6ª rodada do Baianão. O Colossal lidera a competição, com 11 pontos ganhos em cinco jogos realizados.