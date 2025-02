Neymar faz promessa ao filho de Robinho: “Teu pai cuidou de mim"

Neymar junto de Robinho - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Neymar, que foi anunciado ontem pelo Santos, causou uma repercussão imensa nas redes sociais nesta sexta-feira, 31. Uma das pessoas que comentou sobre a volta do astro brasileiro foi o filho de Robinho, que comemorou em seu Instagram o retorno de Neymar ao seu clube formador. E em resposta ao garoto, Neymar respondeu que cuidaria do menino da mesma forma que Robinho cuidou dele.

Robson Júnior, de 17 anos, joga nas categorias de base do Santos e foi mais uma dos internautas que comemoraram a volta de Neymar ao futebol brasileiro, em uma postagem em seu Instagram, o garoto escreveu: “Hoje, nação Santista, nosso sonho se tornou realidade. Depois de tanto tempo de espera, o Neymar voltou para casa! Realmente, ninguém explica Deus e Seus propósitos. Um dia, ele também foi fã e hoje é meu ídolo do futebol! Obrigado, Deus, por me dar a oportunidade e a alegria de viver esse momento, bem vindo de volta Ney! Ansioso para te encontrar nos gramados”, publicou juntamente com uma sequencia de fotos entre ele, o pai e Neymar

Neymar viu o post e respondeu fazendo uma promessa ao garoto. “Teu pai cuidou de mim e eu cuidarei de você”, escreveu o atacante recém anunciado.

| Foto: Reprodução | Redes Sociais

Robinho foi condenado a mais de 9 anos de reclusão por estupro na Itália, tendo a pena referendada pela justiça brasileira e cumprindo a pena na penitenciária em Temembé, interior de São Paulo, desde março de 2024.

Vale lembrar que Robinho e Neymar jogaram juntos no Santos em 2010, sendo campeões da Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Além do clube paulista, eles atuaram juntos na seleção brasileira.

Em 2020, após o Santos anunciar o retorno de Robinho ao clube para uma quarta passagem, Neymar comemorou dizendo que: “o bom filho à casa torna”. Meu ídolo está de volta” em publicação no Instagram. Porém a passagem foi curta, pois, com a divulgação da sentença criminal na Itália por estupro coletivo, os patrocinadores pressionaram o Santos, que rescindiu o contrato com o atleta seis dias após o anúncio.