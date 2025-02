"A gente quer um jogo justo", dispara Caio Alexandre após Ba-Vi

Caio Alexandre em campo no Ba-Vi - Foto: Catarina Brandão | EC Bahia

Um dos melhores jogadores do Bahia no clássico realizado neste sábado, 1º, na Arena Fonte Nova, Caio Alexandre criticou a arbitragem, celebrou o desempenho da equipe e lamentou o empate dentro de casa. A edição de número 500 do Ba-Vi terminou com um empate sem gols, pela 6ª rodada do Baianão.

"Acho que comandamos a partida, tivemos as melhores chances de gols, tivemos o controle da partida, queríamos o triunfo, mas infelizmente não foi possível. Não sou um cara de falar muito de arbitragem, a gente quer um jogo mais jogado, mais justo", disse Caio Alexandre à TVE.

O próximo compromisso do Bahia é diante da Juazeirense, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste. O jogo está marcado para as 19h de quarta-feira, 5, no Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.