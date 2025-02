Após polêmicas, Wagner Leonardo elogia árbitro: "Melhor do Campeonato"

Wagner Leonardo durante Ba-Vi - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Pela 6ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, Bahia e Vitória se enfrentaram e protagonizaram o 500º Ba-Vi da história. O duelo encerrou em um empate sem gols, em 0x0, mas com inúmeras polêmicas envolvendo a arbitragem da partida.

No entanto, apesar das críticas, o capitão do Vitória, Wagner Leonardo, elogiou o árbitro do duelo, Bruno Pereira Vasconcelos, opinando que ele é o melhor da competição.

"Para mim, o Bruno é o melhor árbitro do Campeonato Baiano, tanto que ano passado, você não me engano, ele foi eleito a revelação. De todos que tem aqui em Salvador, eu acho que ele é o melhor", opinou o capitão.

Além da arbitragem, durante passagem na zona mista, o zagueiro foi questionado sobre a atuação da equipe rubro-negra no clássico. Em fala, Wagner também valorizou o ponto conquistado fora de casa, mantendo a distância de três pontos para o Bahia.

"Foi um clássico muito tenso, cheio de brigas, mas também jogado. Eu acho que faz parte do espetáculo. Acredito que foi um jogo de duas equipes procurando um gol. As duas tiveram chances criadas e ninguém conseguiu reverter em gol. Para alguma equipe sair vitoriosa hoje faltou o gol. Agora é continuar trabalhando, já pensando na Copa do Nordeste", disse o zagueiro.

"A gente queria muito sair com a vitória, mas o empate, eu acho que, por tudo que se mostrou a partida, foi bom para nós também, pela distância que temos na tabela", finalizou o camisa 4.

Pela 7ª rodada do Baianão, o Leão recebe o Porto, no sábado, 8, no Barradão, com previsão de início para às 16h. No entanto, volta a campo nesta terça-feira, 4, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, diante do Souza, no Barradão, às 21h30.