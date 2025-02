Craque do Ba-Vi, Lucas Arcanjo valoriza "ponto fora de casa"

Lucas Arcanjo foi eleito o melhor do Ba-Vi - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

Na 6ª rodada do Campeonato Baiano de 2025, Bahia e Vitória entraram em campo e protagonizaram o 500º duelo entre as equipes. O resultado final foi um empate sem gols, tendo como peça importante o goleiro Lucas Arcanjo, eleito melhor do jogo

Após o apito final o defensor destacou a dificuldade do jogo, valorizando o ponto conquistado, que mantém o Leão na liderança do Baianão, com 12 gols conquistados.

"Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil, mas a gente se impôs, fez o nosso estilo de jogo. É valorizar o ponto conquistado fora de casa. A gente ainda é líder, o que é importante. Em caso de uma possível final, temos a preferência de jogar em casa o segundo jogo. Então, eu agradeço a Deus, toda a minha família, Todo o grupo está de parabéns", disse o goleiro à TVE.

Pela 7ª rodada do Baianão, o Leão recebe o Porto, no sábado, 8, no Barradão, com previsão de início para às 16h. No entanto, volta a campo nesta terça-feira, 4, pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, diante do Souza, no Barradão, às 21h30.