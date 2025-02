"Foi um grande jogo para nós", diz Matheuzinho após empate no Ba-Vi

Matheuzinho, meia do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Apesar da grande expectativa, o primeiro Ba-Vi do ano, realizado na Arena Fonte Nova, na tarde deste sábado, 1º, terminou sem gols. O clássico de número 500 na história foi válido pela 6ª rodada do Baianão e serviu como um grande desafio para ambos os times avaliarem como estão neste início de temporada.

Após a partida, o meia Matheuzinho analisou a partida de sua equipe e gostou do que viu, principalmente na etapa final. Ele revelou que ainda não está 100%, após dois meses longe dos gramados, mas contou que seguirá em preparação para ajudar o Vitória na sequência da temporada.

“Vamos falar do nosso time, foi um grande jogo para nós. O primeiro tempo a gente tentou sustentar o time deles, a gente sabe que é muito difícil jogar aqui. No segundo tempo a gente conseguiu sair mais pro jogo, criamos oportunidades, mas infelizmente não conseguimos a finalização. Talvez faltou o último passe, mas isso a gente ajusta durante a semana. Vamos seguir pros próximos jogos aí”, contou o jogador.

Eu sigo me preparando, eu sei que eu não estou 100% ainda, eu sei que preciso treinar mais, mas isso é durante os jogos, durante as partidas e durante os treinamentos Matheuzinho - meia do Vitória

O meia do Vitória ainda falou sobre as ofensas contra seu filho, João Pedro, durante a semana. Para ele, esse é um assunto que já foi superado.

“Uma semana é difícil, mas isso são coisas da vida, infelizmente aconteceu. A gente tem que seguir em frente, a gente que é pai tem que proteger o filho. Mas acho que isso já passou”, afirmou.

Estreante em Ba-Vis, o volante Gabriel Baralhas fez a sua segunda partida pelo Vitória e não gostou da atuação do árbitro Bruno Pereira Vasconcelos. Para ele, a equipe já tem que se concentrar no próximo desafio, contra o Sousa-PB, pela Copa do Nordeste.

“Foi um jogo muito pegado, muito picotado pelo juiz, mas é seguir evoluindo, trabalhando. É esse nível que a gente vai enfrentar, a gente sabe da dificuldade, então agora é continuar trabalhando para a sequência do campeonato”, disse o volante.

Gabriel Baralhas, volante do Vitória, em campo no Ba-Vi | Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

“É virar a chave para a Copa do Nordeste. Estamos invictos e pretendemos continuar. A gente vai para o Barradão para sair com a vitória porque a gente tem que somar pontos na Copa do Nordeste”, concluiu.