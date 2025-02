Membros de torcida organizada do Bahia são levados à delegacia

Membros de uma torcida organizada do Bahia foram levados a Central de Flagrantes após tumulto - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

Ao menos 20 membros de uma torcida organizada do Bahia foram detidos após uma confusão no bairro de Paripe, região do Subúrbio Ferroviário de Salvador.

Os torcedores foram abordados e conduzidos por equipes da 19ª Companhia Independente da PM na manhã deste sábado, 1º, dia em que acontece o primeiro Ba-Vi do ano, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.

De acordo com informações preliminares, o grupo estava portando pedras e pedaços de madeira, causando uma confusão no local. Os suspeitos foram levados pela Polícia Militar para a Central de Flagrantes.