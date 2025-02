Polícia Civil cria Núcleo Especial de Proteção ao Torcedor

Imagem Ilustrativa - Foto: Divulgação - Ascom/PCBA

Com o objetivo de prevenir a violência e garantir a segurança nos estádios, em vias públicas ou em suas imediações, foi estruturado e sistematizado por meio da Portaria n° 036/2025, publicada no Diário Oficial de 31 de janeiro, a criação do Núcleo Especial de Proteção ao Torcedor (NEPROT).

Vinculado à Agência de Inteligência do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), o Núcleo tem como finalidade atuar na repressão qualificada de crimes em eventos esportivos ou envolvendo torcidas organizadas.

Desde o segundo semestre de 2024, os casos registrados em unidades territoriais da Polícia Civil já estavam sendo centralizados no Depom e ações de enfrentamento vinham sendo realizadas em conjunto com as Forças de Segurança.

Com a criação do NEPROT, o trabalho de polícia judiciária será intensificado. Ações de inteligência para monitoramento e identificação de crimes relacionados a eventos esportivos, inclusive em ambientes virtuais, serão realizadas. O Núcleo vai fornecer suporte às investigações e atuar de forma integrada com órgãos do sistema de segurança pública, defesa social e entidades esportivas.

O NEPROT funcionará no prédio-sede do DEPOM, em Itapuã, e atenderá ocorrências registradas em Salvador e na Região Metropolitana, atuando em conjunto com o Laboratório de Crimes Cibernéticos (CIBERLAB) e o Departamento de Inteligência Policial (DIP). O Núcleo também vai estabelecer interlocução com unidades policiais de outros estados e com órgãos públicos que atuam no combate à violência em eventos esportivos, além de manter cooperação com clubes e federações esportivas para compartilhamento de informações e estratégias de atuação.

Durante eventos esportivos, as equipes policiais vão utilizar bases de dados integradas e tecnologias avançadas de monitoramento, para mapear torcedores com medidas cautelares e prevenir conflitos. Ocorrências registradas na unidade da Polícia Civil na Arena Fonte Nova, na Central de Flagrantes ou nas Delegacias Territoriais, serão centralizadas no Depom, para acompanhamento e análise do NEPROT.

Medida Cautelar

Um exemplo de sucesso desse tipo de providência foi o caso do torcedor João Vitor Oliveira Sales. No dia 11 de janeiro, a Polícia Civil representou por aplicação de medidas cautelares contra quatro integrantes de uma torcida organizada, investigados por participação de brigas de torcidas e do crime de lesão corporal, contra a vítima.

O Ministério Público acatou a representação e a Justiça proibiu os investigados de se aproximarem e manterem contato com a vítima e de se aproximarem de estádios de futebol e reuniões de torcidas organizadas.