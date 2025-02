Senadores desistem de presidência da Casa

- Foto: Edilson Rodrigues | Agência Senado

Os senadores Soraya Thronicke e Marcos do Val, ambos do Podemos, retiraram seus nomes da disputa pela presidência da Casa, neste sábado, 1.

Os dois parlamentares anunciaram o recuo já durante a sessão, pouco antes do atual presidente, Rodrigo Pacheco (PSD), explicar o rito da votação.

Com as saídas de Soraya e Do Val, permanecem Eduardo Girão (Novo), Marcos Pontes (PL) e Davi Alcolumbre (União Brasil), sendo que o último é apontado como Franco favorito.