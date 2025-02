Pacheco se despede da presidência do Senado: “Importantes realizações”

Senador, Rodrigo Pacheco - Foto: Sergio Lima/AFP

O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se despede, neste sábado, 1, da liderança da Casa. Durante coletiva de imprensa, antes de iniciar a eleição para a sua sucessão, o parlamentar agradeceu pelos seus anos de mandato.

“ [Agradecemos] a todas as instituições que colaboraram conosco nestes quatro anos que foram anos muito marcantes e difíceis em alguns aspectos, mas nós conseguimos fazer importantes realizações ao longo desses anos”, declarou.

Pacheco foi questionado sobre a possibilidade de ocupar um ministério do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao encerrar seu segundo mandato à frente da Casa, no entanto, se esquivou da pergunta.

"Honrado com esse reconhecimento, ao sair da presidência do Senado, sendo lembrado para posições na República, seja de ministro de Estado, seja de governador do meu estado. Isso é motivo obviamente de orgulho e de honra, mas essa é uma avaliação que tem que ser feita ao seu tempo", declarou.

A saída de Pacheco do comando do Senado ocorre após quatro anos de mandato, entre 2021 e 2025. O favorito para fazer sua sucesso é o senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que já foi líder entre 2019 e 2021 e articulou uma ampla aliança para retornar ao cargo.