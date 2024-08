Jair Bolsonaro e filho ‘01’ mantêm empresa que pode fabricar arma

Nova empresa foi criada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL) - Foto: Wilson Dias | EBC

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mantém uma sociedade com a empresa Bravo, criada pelo seu filho Flávio (PL-RJ), que iniciou estudos para explorar e vender produtos à base de grafeno. A atração da família aos negócios à base de grafeno se deu após uma visita do senador liberal à Universidade de Caxias do Sul, em abril deste ano.

No local, o congressista fez uma visita a empresa UCS Graphene, que construiu a primeira planta de produção de grafeno da América Latina, quando se interessou pelo assunto. A partir do produto, o parlamentar enxergou a possibilidade de iniciar a produção de armas, devido o material ser considerado mais forte do que o aço, e expandir os negócios da família.

Além do objeto, o empreendimento, que também tem como sócios o assessor de gabinete do senador e dois empresários de Brasília e outro do Rio Grande do Sul, também pretende vender capacetes e acessórios para motocicletas feitos com o produto.

Para tornar a realização possível, segundo a revista Veja, a empresa está tentando firmar uma parceria com a UCS Graphene para iniciar a fabricação dos produtos que serão feitos pela Bravo através do grafeno.