Bolsonaro monta estratégia para garantir futuro político do filho

Ex-presidente já articula candidatura do filho a uma cadeira na Câmara dos Deputados - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estuda lançar o filho Carlos Bolsonaro (PL), hoje vereador no Rio de Janeiro, candidato a deputado federal nas eleições de 2026. A informação é do canal de notícias CNN Brasil.

Segundo a CNN, Bolsonaro recuou da ideia de Carlos ser candidato ao Senado, já que a prioridade na chapa será a reeleição do já senador Flávio Bolsonaro (PL). Com isso, a segunda vaga deve ficar para algum aliados de uma sigla de centro-direita.

Ainda de acordo com o canal, a estratégia pode acabar prejudicando o governador do Rio, Cláudio Castro, também do PL, que pode ter uma candidatura ao Senado barrada pelo ex-presidente.