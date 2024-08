Governador da ‘mão boba’ em Michelle Bolsonaro demite assessor

Flagra foi feito no último sábado, 27, mas viralizou nas redes durante esta semana - Foto: Reprodução

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), demitiu, na quinta-feira, 1º, o coordenador da comunicação digital do governo, Samuel Moro Jacques. A decisão ocorre depois de um vídeo em que o gestor estadual aparece com a mão esquerda abaixo da cintura da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) ser compartilhado pela conta oficial no Instagram do próprio chefe do Executivo catarinense.

Samuel Jacques era o responsável direto pelas redes sociais do governador de Santa Catarina.



O vídeo foi gravado no último sábado, 27, quando Michelle esteve em Santa Catarina para participar de diferentes convenções partidárias. A imagem que repercutiu nas redes foi gravada no evento que oficializou a candidatura à reeleição de Topázio Neto (PSD), atual prefeito de Florianópolis.

Na quarta-feira, 31, a ex-primeira-dama brincou com a situação e publicou um vídeo nas redes sociais com o governador. Na gravação, antes de cumprimentar o aliado, Michelle ordenou: "mãos para trás".